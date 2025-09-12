  • Home
  • /
  • EXTRA LARGE TRAY 14 Rolls (8 Classic Rolls + 6 Special Rolls)

EXTRA LARGE TRAY 14 Rolls (8 Classic Rolls + 6 Special Rolls)

$0

1
2 Shrimp Tempura Roll, 2 California rolls, 2 Pensylvania Rolls, 2 Spicy Crab Rolls, 1 Dragon Roll, 1 Gozilla Roll, 1 Ocean Roll, 1 Fantacy Roll, 1 Hawian Roll, 1 April Roll.