  • Home
  • /
  • LARGE TRAY 12 Rolls (8 Classic Rolls + 4 Special Rolls)

LARGE TRAY 12 Rolls (8 Classic Rolls + 4 Special Rolls)

$0

1
2 Shrimp Tempura Roll, 2 California rolls, 2 Philly Rolls, 2 Spicy Crab Rolls, 1 Dragon Roll, 1 Angel Roll, 1 Rainbow Roll, 1 Crispy Tuna Roll.